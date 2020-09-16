Аріс – Колос: Оріховський розповів, як команда Костишина готується до матчу Ліги Європи
Хавбек Колоса Павло Оріховський поділився особливостями підготовки своєї команди до матчу ЛЄ.
"Ще не було теорії по Арісу. Будемо розбирати після прильоту. У нас було мало часу, готувалися до матчу проти Львова. А в Греції будемо готуватися до Арісу.
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Думаю, готувалися в першу чергу ментально до цього матчу. У футбол всі вміють грати, але налаштувати себе правильно, не боятися грати в свій футбол – це потрібно в першу чергу. У нас є багато досвідчених футболістів, які теж грали єврокубках. Тому всі розуміють, навіщо і заради чого сюди їдемо", – сказав Павло Оріховський у коментарі Футбол News.
Нагадаємо, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс – Колос відбудеться вже завтра, 17 вересня у Греції. Початок о 21:00.
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