"Ще не було теорії по Арісу. Будемо розбирати після прильоту. У нас було мало часу, готувалися до матчу проти Львова. А в Греції будемо готуватися до Арісу.

Аріс – Колос: хавбек ковалівців оцінив шанси української команди у матчі Ліги Європи

Думаю, готувалися в першу чергу ментально до цього матчу. У футбол всі вміють грати, але налаштувати себе правильно, не боятися грати в свій футбол – це потрібно в першу чергу. У нас є багато досвідчених футболістів, які теж грали єврокубках. Тому всі розуміють, навіщо і заради чого сюди їдемо", – сказав Павло Оріховський у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс – Колос відбудеться вже завтра, 17 вересня у Греції. Початок о 21:00.

Аріс проти Колоса: "Бог війни" рятує збитих льотчиків Динамо, реанімував зірку Дніпра і рветься у Лігу Європи