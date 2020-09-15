"Це буде непростий матч. У підсвідомості ми все розуміємо, що відповідальність велика. Ми мріяли про це, у нас це вийшло. Чому не спробувати далі? Ми спокійно готуємося, поїдемо на гру.

Аріс – Колос: УЄФА призначив арбітрів на дебютний матч ковалівців у Лізі Європи

Ми не боїмося, ми готові до цієї гри. Після гри з Маріуполем були готові відразу вилітати, куди скажуть. Це новий досвід для нас, ми довго до цього йшли", – сказав Морозко у коментарі програмі "Футбол News".

Нагадаємо, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс – Колос відбудеться 17 вересня у Греції. Початок о 21:00.

Аріс проти Колоса: "Бог війни" рятує збитих льотчиків Динамо, реанімував зірку Дніпра і рветься у Лігу Європи