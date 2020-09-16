"Еще не было теории по Арису. Будем разбирать после прилета. У нас было мало времени, готовились к матчу против Львова. А в Греции будем готовиться к Арису.

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Думаю, готовились в первую очередь ментально к этому матчу. В футбол все умеют играть, но настроить себя правильно, не бояться играть в свой футбол – это в первую очередь. У нас есть много опытных футболистов, которые тоже играли в Лиге Европи. Поэтому все понимают, зачем и ради чего сюда едут", – сказал Павел Ореховський в коментарии Футбол News.

Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится уже завтра, 17 сентября в Греции. Начало в 21:00.

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