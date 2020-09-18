"Це історична перемога для нас. Дуже раді. Аріс був фаворитом матчу, але ми за рахунок дисципліни, грамотної гри позаду зуміли здобути цю перемогу.

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Одним із ключів до перемоги було те, що ми тактично переграли їх. Так, ми віддали ініціативу супернику, але це було спеціально, ми грали другим номером. Хоч вони і володіли перевагою, тримали м'яч, але за моментами – ми могли забивати ще 2-3 м'ячі.

Тепер у нас попереду матч в чемпіонаті України, зараз він найважливіший, а про Рієку думатимем наступного тижня. Втратити ми нічого не можемо, можемо тільки виграти в цій ситуації", – цитує Євгенія Новака Nova Sports.

Нагадаємо, Колос сенсаційно переміг грецький клуб з рахунком 2:1 та здобув першу перемогу в Лізі Європи у своїй історії. У 3-му раунді кваліфікації українці зустрінуться з Рієкою.

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