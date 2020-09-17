Колосу випало зіграти перший єврокубковий матч у своїй історії проти грецького Аріса. Минулого сезону колектив Руслана Костишина лише вперше зіграв у еліті українського футболу і відразу зумів пробитися у кваліфікацію Ліги Європи. Нестачу досвіду повинне було компенсувати підписання Євгена Селезньова, але звітну гру форвард розпочав на лаві для запасних.

Аріс – Колос – 1:2 – відео голів

Початок матчу видався бойовим. Вже на 10-й секунді виникла пауза через болюче зіткнення. Гавриш і Лопес вдарилися головами у боротьбі за верховий м'яч. Віталій оговтався доволі швидко, а от Крістіану довелося зупиняти кровотечу. Після поновлення гри господарі спробували затиснути Колос, але ковалівці вибігали в небезпечні контратаки, відтак греки теж почали діяти обачніше.

Незадовільна якість газону не сприяла комбінаційному футболу, тому гравці час від часу вдавалися до ударів здалеку – в українській команді в цьому виділявся Богданов. На 17-й Смирний і Ганя повторили зіткнення на перших секундах. В результаті українець продовжив гру з пов'язкою на голові, що не заважало йому бути одним із найактивніших.

Перший небезпечний момент Колос створив на 22-й хвилині. Новак вирізав подачу на дальню стійку, де Зозуля вже без опіки не зумів прицільно пробити. Після цього гра дещо заспокоїлася, аж поки команда Костишина не створила супермомент. Антюх прорвався лівим флангом і виконав простріл, м'яч після рикошету відскочив прямо на голову Смирному – Євген пробивав у падінні, але голкіпер зумів зреагувати.

Відповідь Аріса виявилася миттєвою. Факундо Бертольйо прорвався до штрафного суперника, на підступах до якого проти нього сфолив Богданов. Андрій побачив перед собою жовту картку, а Матілья взявся виконувати стандарт. Іспанець цілив у ближню дев'ятку воріт Волинця і був близьким до цілі, але м'яч ковзнув по поперечині. До завершення тайму команди провели ще по кілька атак без особливої гостроти.

Вже після перерви Колос шокував господарів. Ковалівці на 47-й заробили штрафний на лівому фланзі. Богданов виконав простріл до штрафного, де греки забули Новака на дальній стійці, а Євген такої необачності не пробачив, ставши автором першого єврокубкового гола в історії Колоса.

Після цього українська команда не сіла в захист і провела ще парочку небезпечних атак. Проте Аріс оговтався і почав тиснути. Вже на 56-й греки зрівняли. Ковалівці змогли відбитися після першої хвилі атаки, але на підбиранні першим виявився Бруну Гама. Завадити пробити екс-гравцю Дніпра ніхто не встиг і португалець з лінії штрафного прошив Волинця – 1:1.

Щоб забити вдруге Колосу знадобилося ще менше часу, ніж господарям для відновлення рівноваги. Головним героєм став Антюх. Денис сам розігнав атаку – віддав з центру на правий фланг Смирному, той запустив у прохід Морозка, а Євген подав на лівий край штрафного. Абсолютно вільний Ємець отримав м'яч і потужно пробив, Хуліан парирував перед собою, а Антюх добив у ворота – 1:2!

Відразу після цього Руслан Костишин кинув у бій Селезньова, який замінив Лисенка. Для Євгена це був дебют за свій новий клуб в офіційному матчі. На якийсь час українській команді вдалося не притискатися до власних воріт, водночас загрожуючи володінням суперника. Мав момент Селезньов, але пробив у голкіпера. Поступово греки затисли Колос на його третині поля. На 84-й Антюх мав шанс "закрити" матч – Денис опинився віч-на-віч із голкіпером, але не став його обігрувати і пробив прямісінько в ноги Хуліану.

Наприкінці матчу було помітно, що обом командам бракує свіжості. Аріс масовано атакував, але розхитати захист Колоса не вдавалося. Фактично проти греків зіграв жахливий стан газону на домашньому стадіоні. Адже все, на що вони могли розраховувати, це дальні подачі, які ставали здобиччю Волинця і Ко.

Зрештою, підопічні Костишина зуміли відстояти переможний результат і здобули історичну перемогу у своєму дебютному єврокубковому матчі.

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