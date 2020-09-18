"Это историческая победа для нас. Очень рады. Арис был фаворитом матча, но мы за счет дисциплины, грамотной игры сзади сумели добыть эту победу.

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Одним из ключей к победе было то, что мы тактически переиграли их. Да, мы отдали инициативу сопернику, но это было специально, мы играли вторым номером. Хоть они и владели преимуществом, держали мяч, но по моментам – мы могли забивать еще 2-3 мяча.

Теперь у нас впереди матч в чемпионате Украины, сейчас он самый важный, а о Риеке будем думать на следующей неделе. Потерять мы ничего не можем, можем только выиграть в этой ситуации", – цитирует Евгения Новака Nova Sports.

Напомним, Колос сенсационно победил греческий клуб со счетом 2:1 и одержал первую победу в Лиге Европы в своей истории. В 3-м раунде квалификации украинцы встретятся с Риекой.

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