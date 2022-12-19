Перемога на Мундіалі в Катарі спричинило справжнє небесно-біле "море" на вулицях столиці Аргентини.

В Аргентині вже почалось справжнє свято після здобуття трофея чемпіонів світу. Зокрема, це можна побачити на вулицях Буенос-Айреса, столиці Аргентини.

"Я стільки про це мріяв, досі не можу повірити..." – Мессі вперше прокоментував тріумф на ЧС-2022

Одна з площ вщент заповнена вболівальниками, які несамовито радіють перемозі своїх улюбленців на ЧС-2022. Фанати буквально утворили море з людей.

Аргентина у фіналі чемпіонату світу переграла по пенальті Францію. Мессі оформив дубль і став найкращим гравцем турніру.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті