Аргентинські вболівальники заполонили вулиці Буенос-Айреса під час святкування чемпіонства світу – епічне відео
Перемога на Мундіалі в Катарі спричинило справжнє небесно-біле "море" на вулицях столиці Аргентини.
В Аргентині вже почалось справжнє свято після здобуття трофея чемпіонів світу. Зокрема, це можна побачити на вулицях Буенос-Айреса, столиці Аргентини.
"Я стільки про це мріяв, досі не можу повірити..." – Мессі вперше прокоментував тріумф на ЧС-2022
Одна з площ вщент заповнена вболівальниками, які несамовито радіють перемозі своїх улюбленців на ЧС-2022. Фанати буквально утворили море з людей.
Аргентина у фіналі чемпіонату світу переграла по пенальті Францію. Мессі оформив дубль і став найкращим гравцем турніру.
ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті