Победа на Мундиале в Катаре повлекло за собой настоящее небесно-белое "море" на улицах столицы Аргентины.

В Аргентине уже начался настоящий праздник после трофея чемпионов мира. В частности это можно увидеть на улицах Буэнос-Айреса, столицы Аргентины.

"Я столько об этом мечтал, до сих пор не могу поверить..." – Месси впервые прокомментировал триумф на ЧМ-2022

Одна из площадей полностью заполнена болельщиками, которые неистово радуются победе своих любимцев на ЧМ-2022. Фанаты буквально образовали море из людей.

Аргентина в финале чемпионата мира обыграла по пенальти Францию. Месси оформил дубль и стал лучшим игроком турнира.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти