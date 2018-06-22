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Аргентина – Ісландія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

16 червня 18:00 4835 Читать на русском
Аргентина – Ісландія – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Аргентина – Ісландія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Аргентини у матчі 1-го туру групи D не зуміла переграти збірну Ісландії. Дивіться відео голів та огляд матчу Аргентина – Ісландія.

Збірна Аргентини у прем'єрному для себе поєдинку на чемпіонаті світу-2018 не зуміла переграти дебютанта Мундіалю – збірну Ісландії. На гол аргентинця Агуеро острів'яни відповіли забитим м'ячем Фіннбогасона.

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На 19-й хвилині матчу форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро вдало скористався передачею Маркоса Рохо та відкрив рахунок у поєдинку з ісландцями.

Із відповіддю підопічні Хадльгрімссона не забарилися. Уже на 23-й хвилині Фіннбогасон після неузгоджених дій оборони "альбіселесте" та кіпера Кабальєро зумів зрівняти рахунок.

*Відео видалене на прохання правовласника.

ЧС-2018 1 тур

Аргентина - Ісландія: Субота 16 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
1 : 1
Ісландія
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ЧС 2018 Відеоновини Аргентина Аргентина Чемпіонат світу-2018 Ісландія Ісландія Аргентина - Ісландія
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