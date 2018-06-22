Аргентина – Хорватія: післяматчева прес-конференція Златко Даліча

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч поділився враженнями після матчу групвого етапу ЧС-2018 проти Аргентини.

"З першого дня я був впевнений в своїх гравцях. Але те, що ми вийшли з групи вже після другого матчу – це, звичайно, трохи несподівано.

Хорватія розгромила Аргентину у матчі ЧС-2018

Ми вийшли з групи вже після другого матчу, зупинили Мессі і показали чудову гру. Але зараз не найкращий момент, щоб святкувати і радіти. Потрібно зберігати спокій і працювати далі.

Ми були готові – наші скаути відмінно підготувалися і проаналізували гру Аргентини. Перші 30 хвилин ми оборонялися. Тому в перерві я сказав гравцям: "У нас мало часу, треба збільшувати тиск і створювати моменти. Під пресингом їх захисники будуть помилятися". Після перерви ми забили три голи.

Помилка Кабальєро? Ми могли забити і раніше. У першому таймі у нас було три гольових моменти! Але ми забили не тому, що Кабальєро сам "привіз" цей момент. Це ми змусили Кабальєро помилитися! Тиснули, пресингували – і Ребіч чудово реалізував момент", – цитує Даліча Sport24.ru.