toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Аргентина – Хорватія: післяматчева прес-конференція Златко Даліча

00:07 821 Читать на русском
Аргентина – Хорватія: післяматчева прес-конференція Златко Даліча
Златко Даліч / фото: ФІФА

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч поділився враженнями після матчу групвого етапу ЧС-2018 проти Аргентини.

"З першого дня я був впевнений в своїх гравцях. Але те, що ми вийшли з групи вже після другого матчу – це, звичайно, трохи несподівано.

Хорватія розгромила Аргентину у матчі ЧС-2018

Ми вийшли з групи вже після другого матчу, зупинили Мессі і показали чудову гру. Але зараз не найкращий момент, щоб святкувати і радіти. Потрібно зберігати спокій і працювати далі.

Ми були готові – наші скаути відмінно підготувалися і проаналізували гру Аргентини. Перші 30 хвилин ми оборонялися. Тому в перерві я сказав гравцям: "У нас мало часу, треба збільшувати тиск і створювати моменти. Під пресингом їх захисники будуть помилятися". Після перерви ми забили три голи.

Помилка Кабальєро? Ми могли забити і раніше. У першому таймі у нас було три гольових моменти! Але ми забили не тому, що Кабальєро сам "привіз" цей момент. Це ми змусили Кабальєро помилитися! Тиснули, пресингували – і Ребіч чудово реалізував момент", – цитує Даліча Sport24.ru.

ЧС-2018 2 тур

Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
0 : 3
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Аргентина - Хорватія Хорватія Хорватія Златко Даліч Златко Даліч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Сербія – Швейцарія: анонс матчу ЧС-2018
    ЧС 2018 — 09:00287 Сербія – Швейцарія: анонс матчу ЧС-2018
1
год
:
58
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук