Аргентина – Хорватія: Моурінью поділився прогнозом на матч ЧС-2018

Керманич Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився своїми очікуваннями від центрального матчу ігрового дня на чемпіонаті світу-2018 між збірними Аргентини та Хорватії.

"Хорватія є командою з талановитими та досвідченими гравцями. Вони грають у найкращих клубах світу.

Аргентина – Хорватія: анонс матчу ЧС-2018

Не думаю, що в останні роки в них з'явилося наступне покоління, але вони досі мають групу гравців, особливо в центрі поля, які є одними з найкращих у світі. Аргентина – це Аргентина, але вважаю, що Хорватія здатна дати їй бій", – розповів Моурінью в ефірі RT.

Нагадаємо, що поєдинок Аргентина – Хорватія відбудеться на стадіоні Нижній Новгород, вже сьогодні, 21 червня. Початок матчу о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.