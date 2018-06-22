toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Аргентина – Хорватія: Моурінью поділився прогнозом на матч ЧС-2018

21 червня 10:25 1212 Читать на русском
Аргентина – Хорватія: Моурінью поділився прогнозом на матч ЧС-2018
Жозе Моурінью / Reuters

Керманич Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився своїми очікуваннями від центрального матчу ігрового дня на чемпіонаті світу-2018 між збірними Аргентини та Хорватії.

"Хорватія є командою з талановитими та досвідченими гравцями. Вони грають у найкращих клубах світу.

Аргентина – Хорватія: анонс матчу ЧС-2018

Не думаю, що в останні роки в них з'явилося наступне покоління, але вони досі мають групу гравців, особливо в центрі поля, які є одними з найкращих у світі. Аргентина – це Аргентина, але вважаю, що Хорватія здатна дати їй бій", – розповів Моурінью в ефірі RT.

Нагадаємо, що поєдинок Аргентина – Хорватія відбудеться на стадіоні Нижній Новгород, вже сьогодні, 21 червня. Початок матчу о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

ЧС-2018 2 тур

Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
0 : 3
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Аргентина - Хорватія Хорватія Хорватія Аргентина Аргентина Жозе Моурінью Жозе Моурінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
53
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук