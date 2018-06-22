Аргентина – Хорватія: анонс матчу ЧС-2018

Аргентина та Хорватія зіграють у матчі 2-го туру чемпіонату світу 2018 в групі D. Анонс гри читайте на "Футбол 24".

Аргентина – Хорватія

21 червня, 21:00. Нижній Новгород, стадіон Нижній Новгород

Головний арбітр: Равшан Ірматов (Узбекистан)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Збірна Аргентини ледь встигла стартувати на ЧС-2018, а вже викликала шквал критики на свою адресу. У дебютному матчі на турнірі Мессі та Ко не зуміли обіграти Ісландію, значно ускладнивши собі життя в квартеті D. "Альбіселестес" поступаються Хорватії, яка доволі спокійно обіграла Нігерію, двома очками та змушені перемагати в Нижньому Новгороді, якщо розраховують не просто вийти у плей-офф, а зробити це з першої сходинки.

Аргентина – Хорватія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Після нічиєї з "вікінгами" підопічні Хорхе Сампаолі були знищені аргентинською пресою. Найбільше, звісно, дісталось капітану команди – Лео Мессі. Мегазіркового форварда знову звинуватили у слабкій грі за "альбіселесте" та неспроможності самотужки витягувати матчі, як це робить Кріштіану Роналду зі збірною Португалії. Деякі латиноамериканські ЗМІ повідомляли, що Мессі плакав після зустрічі з Ісландією через нереалізований пенальті, тож можна лише уявити, з якою нервозністю Лео виходитиме на поле арени Нижній Новгород. Втім, можливо, злість Мессі на самого себе та увесь світ зіграє йому лише на користь, і він нарешті продемонструє, чому багато хто вважає його найкращим гравцем світу. А коли ж це робити, якщо не у матчі за життя...

Хорхе Сампаолі планує масштабні кадрові пертурбації на матч проти Хорватії. Принаймні аргентинські ЗМІ прогнозують появу щонайменше трьох нових футболістів у стартовому складі. Після слабкої гри з Ісландією на лаву запасних начебто будуть відправлені Ді Марія, Білья та Рохо. Наставник "альбіселесте" хоче спробувати схему із трьома захисниками (Меркадо – Отаменді – Тальяфіко), підсилити центр поля Куньєю, а також надати шанс в атаці молодому Павону.

Хорватія має значно менше проблем перед, можливо, ключовим матчем групового етапу. "Шашкові" після перемоги над Нігерією можуть собі дозволити зіграти другим номером, спробувавши підловити аргентинців на контратаках. Нічия точно не засмутить команду Даліча, яка збереже чудові шанси на вихід у плей-офф з першої сходинки.

Можливо, в Аргентині сподівались, що збірну Хорватії якось підкосить скандал із Ніколою Калінічем, якого Даліч викинув з команди, однак практично всі футболісти підтримали рішення свого тренера. Для прикладу, Ковачіч, коментуючи інцидент, заявив, що заради національної збірної потрібно забувати про своє его.

Історія зустрічей

Аргентина та Хорватія раніше провели між собою чотири матчі. У далекому 1994-му команди розписали нульову нічию в товариському матчі (0:0), а у фінальній частині ЧС-1998 сильнішими виявились аргентинці (1:0). Після цього "альбіселестес" та "шашкові" провели ще два "товарняки": у 2006-му перемогли хорвати (3:2), а у 2014-му тріумфували аргентинці (2:1).

Орієнтовні склади

Аргентина: Кабальєро – Меркадо, Отаменді, Тальяфіко – Сальвіо, Маскерано, Меса, Акунья – Мессі, Павон, Агуеро

Хорватія: Субашіч – Врсалько, Ловрен, Віда, Стрініч – Ракітіч, Модріч, Перішіч – Ребіч, Крамаріч, Манджукіч

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Збірна Аргентини грає практично матч за життя та змушена перемагати, якщо не хоче залежати від усяких математичних розкладів у останньому турі. "Альбіселесте" не позичати спортивної злості та бажання реваншу, тож цілком ймовірно, що підопічні Сампаолі з перших хвилин диктуватимуть свої умови. Враховуючи ще й фактор Мессі, який, без сумніву, лізтиме зі шкіри, щоб відстояти честь команди після ісландського фаско, наважимось спрогнозувати мінімальну перемогу аргентинців.