Аргентина – Хорватия: Моуринью поделился прогнозом на матч ЧМ-2018

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился своими ожиданиями от центрального матча игрового дня на чемпионате мира-2018 между сборными Аргентины и Хорватии.

"Хорватия является командой с талантливыми и опытными игроками. Они играют в лучших клубах мира.

Аргентина – Хорватия: анонс матча ЧМ-2018

Не думаю, что в последние годы у них появилось следующее поколение, но они до сих пор имеют группу игроков, особенно в центре поля, которые являются одними из лучших в мире. Аргентина – это Аргентина, но считаю, что Хорватия способна дать ей бой", – рассказал Моуринью в эфире RT.

Напомним, что поединок Аргентина – Хорватия состоится на стадионе Нижний Новгород уже сегондя, 21 июня. Начало встречи в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.