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Аргентина – Хорватия: Моуринью поделился прогнозом на матч ЧМ-2018

21 июня 10:25 228 Читати українською
Аргентина – Хорватия: Моуринью поделился прогнозом на матч ЧМ-2018
Жозе Моуринью / Reuters

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился своими ожиданиями от центрального матча игрового дня на чемпионате мира-2018 между сборными Аргентины и Хорватии.

"Хорватия является командой с талантливыми и опытными игроками. Они играют в лучших клубах мира.

Аргентина – Хорватия: анонс матча ЧМ-2018

Не думаю, что в последние годы у них появилось следующее поколение, но они до сих пор имеют группу игроков, особенно в центре поля, которые являются одними из лучших в мире. Аргентина – это Аргентина, но считаю, что Хорватия способна дать ей бой", – рассказал Моуринью в эфире RT.

Напомним, что поединок Аргентина – Хорватия состоится на стадионе Нижний Новгород уже сегондя, 21 июня. Начало встречи в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2018 2 тур

Аргентина - Хорватия: Четверг 21 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
0 : 3
Хорватия
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ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Аргентина Аргентина Аргентина - Хорватия Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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