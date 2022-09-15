"Попри те, що СК Дніпро-1 поки не вдалося порадувати вболівальників у єврокубках, мені ця команда симпатична. У чемпіонаті вони потенційні лідери, які обіграли Динамо. Вірю, що і в Європі у них перемога не за горами.

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Команда отримала певний досвід, тому вже у найближчій грі з Аполлоном дніпряни мають право розраховувати на позитивний результат. Рівень гри підопічних Олександра Кучера дає привід говорити про це. У колективі немає великих зірок, але це не заважає СК Дніпро-1 показувати якісний командний футбол.

Впевнений, що сьогодні мотивація у дніпрян буде на максимальному рівні, все ж таки не кону стоїть перша історична перемога на міжнародній арені. Так, Аполлон – чемпіон Кіпру, а СК Дніпро-1 вже програвав представнику цієї країни в Лізі Європи.

Проте кожен матч – це нова історія. Важливо, щоб до цього поєдинку команда Кучера підійшла в максимальній готовності. А щодо підсумкового результату – то я поставлю на мінімальну перемогу українського клубу з рахунком 2:1", – поділився Гецко у коментарі Footboom.

Нагадаємо, поєдинок проти Апполона відбудеться вже сьогодні, 15 вересня. Початок зустрічі о 19:45. У першому турі підопічні Кучера мінімально поступились нідерландському АЗ і йдуть у турнірній таблиці групи Е останніми.

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