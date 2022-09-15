"Несмотря на то, что СК Днепр-1 пока не удалось обрадовать болельщиков в еврокубках, мне эта команда симпатична. В чемпионате они потенциальные лидеры, обыгравшие Динамо. Верю, что и в Европе у них победа не за горами.

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Команда получила определенный опыт, поэтому уже в ближайшей игре с Аполлоном днепряне вправе рассчитывать на положительный результат. Уровень игры подопечных Александра Кучера дает повод говорить об этом. В коллективе нет больших звезд, но это не мешает СК Днепр-1 показывать качественный командный футбол.

Уверен, что сегодня мотивация у днепрян будет на максимальном уровне, все же не стоит первой исторической победы на международной арене. Да, Аполлон – чемпион Кипра, а СК Днепр-1 уже проигрывал представителю этой страны в Лиге Европы.

Однако каждый матч – это новая история. Важно, чтобы к поединку команда Кучера подошла в максимальной готовности. А что касается итогового результата – то я поставлю на минимальную победу украинского клуба со счетом 2:1", – поделился Гецко в комментарии Footboom.

Напомним, поединок против Апполона состоится уже сегодня, 15 сентября. Начало встречи в 19.45. В первом туре подопечные Кучера минимально уступили нидерландскому АЗ и идут в турнирной таблице группы Е последними.

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