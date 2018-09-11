АПЛ обговорює правила підписання іноземців після Брексіту

У Великобританії можуть зробити однакові умови отримання дозволу на роботу для всіх іноземних громадян (у тому числі країн ЄС) після завершення процесу Брексіту. АПЛ прагне надалі запрошувати найкращих гравців світу.

У Великобританії можуть змінитись правила видачі дозволу на роботу для іноземних громадян. Наразі документ можуть отримати всі громадяни Європейського Союзу, натомість для інших встановлений ряд правил.

Тоттенхем не купував гравців через Брексіт

Після виходу Королівства з ЄС, правила отримання дозволу можуть стати однаковими абсолюно для всіх. Завершення Брексіту очікується в березні 2019 року.

Як повідомляє ВВС, в АПЛ прагнуть надалі підписувати найталановитіших гравців світу і провели позитивні дискусії, на яких обговорювались зміни в правилах.

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