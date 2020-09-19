"У нас зараз гра з Рухом, на яку ми будемо готуватися. Після цього розбираємо Рієку і готуємося до поєдинку.

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Чи сильніша Рієка за Аріс? Ми ще їх не вивчали, тому нічого поки не можу сказати. Втім, апетит приходить під час їжі. Все можливо, будемо намагатися якомога далі пройти в Лізі Європи", – заявив Лисенко в коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Рієка – Колос відбудеться 24 вересня.

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