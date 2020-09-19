"У нас сейчас игра с Рухом, на которую мы будем готовиться. После этого разбираем Риеку и готовимся к поединку.

Десна и Колос получили арбитров на матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы

Сильнее ли Риека чем Арис? Мы еще их не изучали, поэтому ничего пока не могу сказать. Впрочем, аппетит приходит во время еды. Все возможно, будем стараться как можно дальше пройти в Лиге Европы", – заявил Лысенко в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Риека – Колос состоится 24 сентября.

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