Манчестер Сіті розгромив Борнмут – 4:0 в рамках 2-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команда Пепа Гвардіоли легко розібралася з новачком АЛП. Борнмут в першому турі несподівано обіграв Астон Віллу, але проти чинного чемпіона у "вишень" не було жодного шансу.

Манчестер Сіті розгромив Борнмут, Саутгемптон завдяки камбеку врятував нічию з Лідсом

Ерлінг Холанд відзначився гольовою передачею. Однак цікаве інше досягнення норвежця. За 74 хвилини на полі форвард віддав лише дві передачі та лише 8 разів доторкнувся до м'яча. Це антирекорд для гравців Ман Сіті, відколи команду тренує Пеп Гвардіола.