Антирекорд и ассист Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – Борнмут – 4:0
20:39 - Читати українською
Манчестер Сити разгромил Борнмут в рамках 2-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
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Команда Пепа Гвардиолы легко разобралась с новичком АПЛ. Борнмут в первом туре неожиданно обыграл Астон Виллу, но против действующего чемпиона у "вишен" не было ни единого шанса.
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Эрлинг Холанд отличился голевой передачей. Однако интересно другое достижение норвежца. За 74 минуты на поле форвард отдал только две передачи и лишь 8 раз коснулся мяча. Это антирекорд для игроков Ман Сити, с тех пор как команду тренирует Пеп Гвардиола.
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