Команда Пепа Гвардиолы легко разобралась с новичком АПЛ. Борнмут в первом туре неожиданно обыграл Астон Виллу, но против действующего чемпиона у "вишен" не было ни единого шанса.

Манчестер Сити разгромил Борнмут, Саутгемптон благодаря камбэку спас ничью с Лидсом

Эрлинг Холанд отличился голевой передачей. Однако интересно другое достижение норвежца. За 74 минуты на поле форвард отдал только две передачи и лишь 8 раз коснулся мяча. Это антирекорд для игроков Ман Сити, с тех пор как команду тренирует Пеп Гвардиола.