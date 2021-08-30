Легенда АПЛ працюватиме в таборі "червоних дияволів" на постійній основі, повідомляє офіційний твіттер збірної.

Казахстан – Україна: поєдинок відбору ЧС-2022 обслуговуватиме литовська бригада арбітрів

Анрі працюватиме в штабі Роберто Мартінеса до завершення ЧС-2022. Раніше французький фахівець перебував у структурі національної команди в 2016-2018 рр. і на Євро-2020. Останній період анонсувався як тимчасовий.

До слова, збірна Бельгії у вересні проведе три матчі кваліфікації до Мундіалю в Катарі – проти команд Естонії (2 вересня), Чехії (5 вересня) та Білорусі (8 вересня).

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