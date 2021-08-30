Легенда АПЛ работать в лагере "красных дьяволов" на постоянной основе, сообщает официальный твиттер сборной.

Казахстан – Украина: поединок отбора ЧМ-2022 будет обслуживать литовская бригада арбитров

Анри будет работать в штабе Роберто Мартинеса до окончания ЧМ-2022. Ранее французский специалист пребывал в структуре национальной команды в 2016-2018 гг. и на Евро-2020. Последний период анонсировался как временный.

К слову, сборная Бельгии в сентябре проведет три матча квалификации к Мундиалю в Катаре – против команд Эстонии (2 сентября), Чехии (5 сентября) и Беларуси (8 сентября).

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