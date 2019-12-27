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Анрі наляканий непереможністю Ліверпуля

09:31 823 Читать на русском
Анрі наляканий непереможністю Ліверпуля
Тьєррі Анрі / Courtesy

Легендарний форвард лондонського Арсенала Тьєррі Анрі поділився думками щодо чемпіонського поступу Ліверпуля у нинішньому сезону англійської Прем'єр-ліги.

 
Роберто Фірміно 31’
Джеймс Мілнер 72’
Роберто Фірміно 75’
Трент Александер-Арнольд 78’
31’ Роберто Фірміно
72’ Джеймс Мілнер
75’ Роберто Фірміно
78’ Трент Александер-Арнольд

"Як на мене, чемпіонські перегони в АПЛ завершені. Це було лише питанням часу. Неможливо зупинити Ліверпуль.

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Те, що вони роблять, лякає. Юрген Клопп цього ніколи не визнає, але команда за крок від цілі. Зупинятися після перемоги над Лестером вони не будуть, почнуть святкувати лише після фінального свистка останньої гри. Хай я і не вболівальник Ліверпуля, та мені до вподоби їхня гра", – цитує француза Metro.

Відзначимо, що напередодні Ліверпуль розтрощив Лестер (4:0) у битві лідерів Прем'єр-ліги. У мерсисайдців тепер в активі 52 очки та відрив 13 пунктів від другого місця.

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Лестер Сіті - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Англія Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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