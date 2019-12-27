Анрі наляканий непереможністю Ліверпуля

Легендарний форвард лондонського Арсенала Тьєррі Анрі поділився думками щодо чемпіонського поступу Ліверпуля у нинішньому сезону англійської Прем'єр-ліги.

"Як на мене, чемпіонські перегони в АПЛ завершені. Це було лише питанням часу. Неможливо зупинити Ліверпуль.

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Те, що вони роблять, лякає. Юрген Клопп цього ніколи не визнає, але команда за крок від цілі. Зупинятися після перемоги над Лестером вони не будуть, почнуть святкувати лише після фінального свистка останньої гри. Хай я і не вболівальник Ліверпуля, та мені до вподоби їхня гра", – цитує француза Metro.

Відзначимо, що напередодні Ліверпуль розтрощив Лестер (4:0) у битві лідерів Прем'єр-ліги. У мерсисайдців тепер в активі 52 очки та відрив 13 пунктів від другого місця.

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