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Анрі може очолити клуб МЛС

06:00 144 Читать на русском
Анрі може очолити клуб МЛС
Тьєррі Анрі / Reuters

Легендарний французький футболіст Тьєррі Анрі веде перемовини з американським клубом Нью-Йорк Ред Буллз.

Француз шукає нове місце роботи після невдалого досвіду в Монако. За інформацією Sky Sports, Анрі претендує на посаду тренера нью-йоркського Ред Буллз, за який виступав на позиції нападника в 2010-2014 рр.

Анрі може повернутися у тренерський штаб збірної Бельгії

Керівництво команди вважає, що саме Анрі зможе виправити незадовільну ситуацію, яка склалася на початку сезону. Після шести матчів "бики" займають дев'яте місце у чемпіонаті з 12-ти команд, набравши за стартові шість турів лише 5 очок.

Тьєррі Анрі вже працював головним тренером у цьому сезоні. Однак, Монако під його керівництвом не зміг вибратися із зони вильоту, а француза звільнили після трьох місяців роботи.

Теги
Світ Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз Монако Монако МЛС Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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