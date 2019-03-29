Анрі може повернутися у тренерський штаб збірної Бельгії

"Червоні дияволи" можуть повернути французького фахівця до роботи з національною командою.

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес розглядає можливість повернення у тренерський штаб національної команди Тьєррі Анрі, який наразі перебуває без роботи після невдалого вояжу в Монако, повідомляє The Sun.

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Нагадаємо, Анрі був у тренерському штабі бельгійців під час Мундіалю в Росії в минулому році, однак пізніше француза призначили головним тренером Монако. У князівстві він провалився і після 104 днів на тренерському містку команди був звільнений через незадовільні результати монегасків.

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