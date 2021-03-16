Воротар ліверпульського Евертона Джордан Пікфорд не допоможе національній команді Англії в поєдинках відбору до Мундіалю в Катарі.

Основний голкіпер "Трьох левів" зазнав м'язової травми, повідомляє BBC.

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Пікфорд травмувався у поєдинку англійської першості проти Бернлі та був замінений у першому таймі. Медики діагностували в нього ушкодження м'язів черевного преса. Тепер страж воріт Евертона пропустить не лише матчі збірної Англії, а й поєдинок Кубка Англії "ірисок" проти Манчестер Сіті.

До слова, англійці під час міжнародної паузи зіграють три матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти Сан-Маріно, Албанії та Польщі.

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