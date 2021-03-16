24-річний форвард отримав дебютний виклик до "Тартанової армії", повідомляє офіційний твіттер збірної.

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Уродженець Лестера Адамс мав три варіанти вибору національної команди. Ще в 2014 році виступити в кваліфікації Кубка Карибів йому запропонувала збірна Антигуа і Барбуди (батьківщина батька нападника), а рік потому Адамс провів 2 матчі за збірну Англії U-20. Шотландія, однак, проявила найбільше ентузіазму та впродовж чотирьох років умовляла голеадора "святих" стати під свій прапор.

У нинішньому сезоні Че Адамс провів 28 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 7 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Шотландська збірна 25 березня прийме команду Австрії, а 31 березня зустрінеться із Фарерами.

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