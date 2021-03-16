Вратарь ливерпульского Эвертона Джордан Пикфорд не поможет национальной команде Англии в поединках отбора к Мундиалю в Катаре.

Основной голкипер "Трех львов" получил мышечную травму, сообщает BBC.

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Пикфорд травмировался в поединке английского первенства против Бернли и был заменен в первом тайме. Медики диагностировали у него повреждение мышц брюшного пресса. Теперь страж ворот Эвертона пропустит не только матчи сборной Англии, но и поединок Кубка Англии "ирисок" против Манчестер Сити.

К слову, англичане во время международной паузы сыграют три матча квалификации к чемпионату мира-2022 против Сан-Марино, Албании и Польши.

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