Непереможені на катарському Мундіалі проти найкращої команди Африки. Матч, як і онлайн-трансляція Англія – Сенегал на "Футбол 24", стартує о 21:00. Гарет Саутгейт зробив кілька змін у своїй залізній основі. Кайл Вокер виграв боротьбу за місце правого фулбека в Кірана Тріп'єра, який виходив на перші 2 тури з перших хвилин. Філ Фоден голом і заробленим результативним штрафним у єдиній для нього грі проти валлійців вибив зі старту Стерлінга, який переважно був основним, коли міг зіграти. Рахім не потрапив у заявку через сімейні обставини. Що цікаво, найкращий бомбардир "трьох левів" Маркус Рашфорд (3 голи, хоча лише в 3 турі потрапив до основи) повернувся в запас. Перестраховується Саутгейт у середині поля, випускаючи відразу двох опорників у компанію до універсальнішого Беллінгема. Де дивитися матч Англія – Сенегал онлайн? Гру транслюють MEGOGO і Суспільне.

Англія – Сенегал: анонс і прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Беллінгем, Райс, Хендерсон – Сака, Кейн, Фоден

Сенегал: Менді – Сабалі, Кулібалі, Діалло, Джейкобс – Сісс, Менді – Д'ятта, Ндіайє, Сарр – Діа

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