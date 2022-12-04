Непобежденные на катарском Мундиале против лучшей команды Африки. Матч, как и онлайн-трансляция Англия – Сенегал на "Футбол 24", стартует в 21:00. Гарет Саутгейт сделал несколько изменений в своей железной основе. Кайл Уокер выиграл борьбу за место правого фулбека у Кирана Трипьера, выходившего на стартовые 2 тура с первых минут. Фил Фоден голом и заработанным результативным штрафным в единственной для него игре против валлийцев выбил со старта Стерлинга, который преимущественно был основным, когда мог сыграть. Рахим не попал в заявку по семейным обстоятельствам. Что интересно, лучший бомбардир "трех львов" Маркус Рашфорд (3 гола, хотя лишь в 3 туре попал в основу) вернулся в запас. Перестраховывается Саутгейт в середине поля, выпуская сразу двух опорников в компанию к более универсальному Беллингему. Где смотреть матч Англия – Сенегал онлайн? Игру транслируют MEGOGO и Суспільне.

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Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Беллингем, Райс, Хендерсон – Сака, Кейн, Фоден

Сенегал: Менди – Сабали, Кулибали, Диалло, Джейкобс – Сисс, Менди – Дьятта, Ндиайе, Сарр – Дья