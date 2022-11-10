Тренерский штаб во главе с Гаретом Саутгейтом выбрал обойму игроков на чемпионат мира в Катаре.

В список попали 26 футболистов. А вот Марк Геи (Кристалл Пелас), Фикайо Томори (Милан), Джо Гомес (Ливерпуль), Айвен Тоуни (Брентфорд), Тамми Абрахам (Рома) и Джеймс Уорд-Праус (Саутгемптон) были среди претендентов на вызов, но его не получили.

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Полная заявка сборной Англии на Мундиаль:

Голкіпери: Джордан Пикфорд (Эвертон), Ник Поуп (Ньюкасл), Аарон Ремсдейл (Арсенал);

Защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Конор Коуди (Эвертон), Эрик Дайер (Тоттенхэм), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – Ман Юнайтед), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – Ман Сити), Киран Триппьер (Ньюкасл), Бен Вайт (Арсенал);

Полузащитники: Джуд Беллингем (Боруссия Д), Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба – Челси), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Калвин Филлипс (Ман Сити), Деклан Райс (Вест Хэм);

Форварды: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – Ман Сити), Харри Кейн (Тоттенхэм), Джеймс Мэддисон (Лестер), Маркус Рашфорд (Ман Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Каллум Уилсон (Ньюкасл), Рахим Стерлинг (Челсі).

В Катаре подопечные Саутгейта будут стартовать 21 ноября матчем против Ирана. Также соперниками будут США и Уэльс.