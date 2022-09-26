Англія в рамках завершального туру в групі Ліги націй приймає Німеччину. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 6-го туру групового етапу Ліги націй між збірними Англії та Німеччини пройде на стадіоні Вемблі. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Турнірного значення зустріч не має – "три леви" достроково вилетіли в дивізіон В, а "Бундестім" вже втратила шанси пройти у плей-офф.

"Буде багато галасу, але це нормально": Саутгейт дав абсурдний коментар після виступу Англії на рівні Сан-Маріно

Тим не менш, команди мають бути надзвичайно зарядженими на перемогу. Англійці досі не виграли жодного матчу в групі, а у німців в активі всього одна звитяга. Відеотрансляція доступна на MEGOGO.

Стартові склади

Англія:

Німеччина: