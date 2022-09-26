Англия в рамках завершающего тура в группе Лиги наций принимает Германию. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Англии и Германии пройдёт на стадионе Уэмбли. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Турнирного значения встреча не имеет – "три льва" досрочно вылетели в дивизион В, а "Бундестим" уже потеряла шансы пройти в плей-офф.

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Тем не менее, команды должны быть чрезвычайно заряженными на победу. Англичане до сих пор не выиграли ни одного матча в группе, а у немцев в активе всего один выигрыш. Видеотрансляция доступна на MEGOGO.

Стартовые составы

Англия:

Германия: