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Євро-2020: УЄФА оприлюднив дати матчів збірної України

19:10 - Читать на русском
Євро-2020: УЄФА оприлюднив дати матчів збірної України
Збірна України / Фото УАФ

Фанати національної команди України можуть бронювати собі відпустки на червень 2021 року.

УЄФА на офіційному сайті опублікував дати проведення групового етапу Євро-2020, який відбуватиметься з 11 червня до 11 липня 2021-го.

УЄФА ухвалив офіційний план завершення Ліги чемпіонів

13.06. 22:00. Амстердам. Нідерланди – Україна;

17.06. 16:00. Бухарест. Україна – переможець плей-офф;

21.06. 19.00. Бухарест. Україна – Австрія.

Також стало відомо, останні матчі кваліфікації у фінальну частину турніру відбуватимуться з 8 жовтня до 12 листопада, тоді і визначиться останній суперник підопічних Андрія Шевченка.

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Теги
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