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Колумбія – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

21:01 1041 Читать на русском
Колумбія – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018
Колумбія – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Колумбія та Англія зустрічаються у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018. Наставники команд визначились зі стартовими складами.

Матч та онлайн-трансляція Англія – Колумбія розпочалися о 21:00. Команди оголосили стартові склади.

Колумбія – Англія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Англія: Пікфорд – Уокер, Стоунз, Магвайр – Тріпп'єр, Янг, Хендерсон, Лінгард, Аллі – Стерлінг, Кейн

Колумбія: Оспіна – Мохіка, Д. Санчес, Міна, Аріас – К. Санчес, Барріос, Лерма, Кінтеро, Куадрадо – Фалькао

Колумбія – Англія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія

live 10'
0 : 0
Англія
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ЧС 2018 Колумбія Колумбія Колумбія - Англія Англія Англія
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