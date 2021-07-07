Англия – Дания: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Сборная Англии и Дании поборются за выход в финал Евро-2020. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на ТК "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Англия – Дания: анонс полуфинала Евро-2020
Стартовые составы
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Райс – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн
Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингз, Коуди, Санчо, Фоден, Джеймс, Беллингэм
Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьяер, Вестергор – Ларсен, Хёйберг, Дилэйни, Меле – Брейтуэйт, Дольберг, Дамсгор
Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсон, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Нёргор, Васс, Олдер Винд, Поульсен, Корнелиус, Йенсен
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