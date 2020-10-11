"Думаю, вони мають бути дуже схвильовані. Це дуже молода команда з великим потенціалом. Вважаю, що вони повинні ставити за мету перемогу на найближчих чемпіонатах Європи та світу.

Англія – Бельгія: команда Саутгейта зазнала суттєвої втрати перед матчем Ліги націй

У них є потенціал. Звичайно, багато команд хочуть перемогти, але я думаю, що англійська команда, гравці якої виступають в топ-клубах, здатна на це", – цитує Де Брюйне видання Goal.

Нагадаємо, вже сьогодні, 11 жовтня, Бельгія на виїзді зіграє проти збірної Англії у рамках 3-го туру Ліги націй. Підопічні Роберто Мартінеса після двох поєдинків лідирують у турнірній таблиці групи А2, здобувши дві перемоги. Англії з двома очками йде другою.

"Де їх беруть і, найголовніше, навіщо?" – Україна не готова змагатись з топ-збірними і великий недолік наших стадіонів