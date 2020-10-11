Де Брюйне назвав одного з головних фаворитів майбутнього Євро та чемпіонату світу
Півзахисник збірної Бельгії Кевін Де Брейне поділився очікуваннями від матчу Ліги націй проти Англії.
"Думаю, вони мають бути дуже схвильовані. Це дуже молода команда з великим потенціалом. Вважаю, що вони повинні ставити за мету перемогу на найближчих чемпіонатах Європи та світу.
Англія – Бельгія: команда Саутгейта зазнала суттєвої втрати перед матчем Ліги націй
У них є потенціал. Звичайно, багато команд хочуть перемогти, але я думаю, що англійська команда, гравці якої виступають в топ-клубах, здатна на це", – цитує Де Брюйне видання Goal.
Нагадаємо, вже сьогодні, 11 жовтня, Бельгія на виїзді зіграє проти збірної Англії у рамках 3-го туру Ліги націй. Підопічні Роберто Мартінеса після двох поєдинків лідирують у турнірній таблиці групи А2, здобувши дві перемоги. Англії з двома очками йде другою.
"Де їх беруть і, найголовніше, навіщо?" – Україна не готова змагатись з топ-збірними і великий недолік наших стадіонів