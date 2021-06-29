Англія – найнудніша команда Євро-2020. 2 забитих (обидва Стерлінгом) і 0 пропущених за весь груповий етап. Англійці створюють на рівні аутсайдерів – в середньому 7 ударів за гру. Але взагалі нічого не допускають біля власних воріт – жодного гольового моменту від трьох суперників. Гарет Саутгейт вдарився в тотальний прагматизм і перестраховується на кожному кроці.

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"Трьох левів" у видовищний футбол не змушують грати навіть трибуни Вемблі, на якому вони поки що проводять весь турнір. Тренерський штаб сковує команду, обмежуючи потенціал зірок атаки. У Саутгейта є лише один спосіб спокутати цей гріх і виправдати свою стратегію – виграти чемпіонат Європи. Титул, якого чекають 55 років, затьмарить все.

Єдиний тріумф Англія здобула саме в матчі з Німеччиною – перемога у фіналі ЧС-1966. Однак відтоді німці вже багато разів відімстили острів'янам на великих турнірах: чвертьфінал ЧС-1970, півфінал ЧС-1990, півфінал ЧЄ-1996, 1/8 на ЧС-2010 і ще купа дрібніших перемог Die Mannschaft. До речі, серія пенальті на домашньому Євро-96 – особиста драма Гарета Саутгейта, який не забив Німеччині вирішальний 11-метровий.

Сьогодні він має шанс взяти реванш на очах рідних вболівальників. Нейтралізувати сучасну збірну Німеччини не так вже й складно. На груповому етапі оголилися всі сильні та слабкі сторони Бундестім. Головний козир Йоахіма Льова – високі підключення латералів з різкою зміною флангів. Так розкриваються найкращі якості Гозенса, так багато користі приносить Кімміх.

Франція та Угорщина обмежили простір на флангах, наситивши задню лінію, і створили Німеччині величезні проблеми. Команда Льова знову виглядала повільною, безідейною, негострою, і ледь вийшла у плей-офф. А от Португалія проігнорувала фішку Бундестім і отримала у свої ворота 4 м'ячі. Англія, яка звикла максимально перестраховуватися, не повинна припуститися такої помилки.

Хорошим рішенням може стати перехід на схему з трьома захисниками, з якою підопічні Саутгейта дуже добре знайомі. Вона поки що не використовувалася на Євро, але зараз саме час. Друге завдання – залишити мінімум вільних зон у центрі поля для Мюллєра та Хаверца. Третє – сидіти на ногах у Крооса та Хуммельса.

Чомусь немає сумнівів, що Англія віддасть ініціативу та гратиме від суперника. І це погані новини для Льова. Коли до його команди готуються належним чином – Бундестім виглядає вбого. Бракує дієвих ходів, бракує цікавих ідей. Йогі також не має права на помилку. Цим турніром він прощається з національною командою. І після групового етапу звучить мінорна нота.

Орієнтовні склади команд

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магуайр – Джеймс, Філліпс, Райс, Шоу – Фоден, Кейн, Стерлінг.

Німеччина: Нойєр – Гінтер, Хуммельс, Рюдігер – Кімміх, Горецка, Кроос, Гозенс – Хаверц, Мюллєр – Гнабрі.

Маунт і Чілвел в день матчу з Німеччиною виходять з карантину, в який їх загнало спілкування з інфікованим Гілмором. Гравці Челсі не працювали з командою, тому їхня поява в стартовому складі фактично виключена.

Німеччина отримала хороші новини – Мюллєр оперативно залікував пошкодження. Томас вийшов ще рятувати матч з Угорщиною, хоча був не повністю здоровим. Гюндоган має проблеми і загалом проводить слабкий турнір, тому замість нього в центрі поля, скоріш за все, з'явиться Горецка.

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Зважаючи на домашні трибуни Вемблі, Англія виглядає фаворитом протистояння в очах фахівців. Перемогу "трьох левів" в основний час букмекери оцінюють коефіцієнтом 2,5, а успіх Німеччини – 3, нічия – 3.2. На прохід Англії в наступний раунд дають 1.8, а шанс побачити у чвертьфіналі Бундестім оцінений в 1.91.

Матч очікується малорезультативним. Що логічно: Англія закриває гру в обидві сторони, а Німеччина зовсім не оптимально розпоряджається м'ячем. Спрогнозуємо, що план Гарета Саутгейта з нейтралізації Бундестім сьогодні спрацює. А єдиний гол у матчі заб'є, наприклад, Харрі Кейн з пенальті.

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