Англія спокійно переграла Мальту в рамках кваліфікації на Євро-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Мальта активно стартувала на Вемблі, але англійці реалізували свій перший напівмомент. Фоден прискорився в чужому штрафному, прострілив і спровокував автогол.

Відбір на Євро-2024: Англія в економ-режимі переграла Мальту, відірвавшись від України на 6 очок

Кейн спробував закріпити перевагу, заробивши пенальті, однак суддя показав капітану жовту за симуляцію. Втім, по перерві форвард Баварії все ж відзначився – завершив класну комбінацію Вокера, Фодена та Саки.

Райс дальнім ударом довів справу до розгрому, але арбітри скасували гол через офсайд. Англія перемогла та гарантувала собі перше місце в групі України.