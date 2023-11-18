Англія – Мальта – 2:0 – відео голів і огляд матчу
Англія спокійно переграла Мальту в рамках кваліфікації на Євро-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу.
завершено
Мальта активно стартувала на Вемблі, але англійці реалізували свій перший напівмомент. Фоден прискорився в чужому штрафному, прострілив і спровокував автогол.
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Кейн спробував закріпити перевагу, заробивши пенальті, однак суддя показав капітану жовту за симуляцію. Втім, по перерві форвард Баварії все ж відзначився – завершив класну комбінацію Вокера, Фодена та Саки.
Райс дальнім ударом довів справу до розгрому, але арбітри скасували гол через офсайд. Англія перемогла та гарантувала собі перше місце в групі України.
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