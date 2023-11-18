Англия спокойно обыграла Мальту в рамках квалификации на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча.

Мальта активно стартовала на Уэмбли, но англичане реализовали свой первый полумомент. Фоден ускорился в чужой штрафной, прострелил и спровоцировал автогол.

Отбор на Евро-2024: Англия в эконом-режиме обыграла Мальту, оторвавшись от Украины на 6 очков

Кейн попытался закрепить преимущество, заработав пенальти, однако судья показал капитану желтую за симуляцию. Впрочем, после перерыва форвард Баварии все же отличился – завершил классную комбинацию Уокера, Фодена и Саки.

Райс дальним ударом довел дело до разгрома, но арбитры отменили гол из-за офсайда. Англия победила и гарантировала первое место в группе Украины.