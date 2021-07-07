"Переконаний, що Англія пройде Данію, тому що, як мені здається, ця команда демонструє видатний футбол з самого початку турніру. Вони не припустилися жодної помилки. Я навіть не знаю, кого критикувати, хоча я впевнений, що знайдуться люди, які зможуть придумати причини для невдоволення.

Англія – Данія: анонс півфіналу Євро-2020

Але їм доведеться постаратися, щоб щось знайти. Англія була ідеальною. Звичайно, у футболі є випадкові шанси, є елемент ризику. Але я впевнений, що Англія добре зіграє, що на нас чекає відмінний матч. Іноді результат ігор вирішує випадковість. Буває, що той факт, що ти у найкращій команді, не допомагає", – підкреслив Ходжсон у коментарі Daily Mail.

Зазначимо, що матч Англія – Данія в рамках півфіналу Євро-2020 відбудеться вже сьогодні, 7 липня, початок о 22:00. Переможець цієї пари зустрінеться з Італією у фіналі турніру.

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