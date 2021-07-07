"Убежден, что Англия пройдет Данию, потому что, как мне кажется, эта команда демонстрирует выдающийся футбол с самого начала турнира. Они не допустили ни одной ошибки. Я даже не знаю, кого критиковать, хотя я уверен, что найдутся люди, которые смогут придумать причины для недовольства.

Англия – Дания: анонс полуфинала Евро-2020

Но им придется постараться, чтобы что-то найти. Англия была идеальной. Конечно, в футболе есть случайные шансы, есть элемент риска. Но я уверен, что Англия хорошо сыграет, что нас ждет отличный матч. Иногда результат игр решает случайность. Бывает, что тот факт, что ты в лучшей команде, не помогает", – подчеркнул Ходжсон в комментарии Daily Mail.

Отметим, что матч Англия – Дания в рамках полуфинала Евро-2020 состоится уже сегодня, 7 июля, начало в 22:00. Победитель этой пары встретится с Италией в финале турнира.

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