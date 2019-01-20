Андрієвський – про матч з Бохумом: Під кінець тайму вже відчувалося, що сили закінчуються

Хавбек Динамо Олександр Андрієвський прокоментував результат першого матчу киян у новому році проти Бохума.

"Перші матчі на зборах завжди даються важко. Під кінець вже відчувалося, що сили закінчуються, але доводилося бігти до кінця у кожному епізоді, щоб не пропустити у свої ворота.

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Але у нас достатньо футболістів, тому тренер дав кожному зіграти по тайму. Можна сказати, що всі мали однакові можливості себе проявити.

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У нас дуже хороше взаєморозуміння. Ми давно граємо разом з більшістю гравців, з багатьма ще з дубля. Тим більше, що фактично вчора на полі був лише один новачок", – цитує Андрієвського офіційний сайт Динамо.