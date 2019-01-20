Андриевский – о матче с Бохумом: Под конец тайма уже чувствовалось, что силы на исходе

Хавбек Динамо Александр Андриевский прокомментировал результат первого матча киевлян в новом году против Бохума.

"Первые матчи на сборах всегда даются тяжело. К концу уже чувствовалось, что силы на исходе, но приходилось бежать до конца в каждом эпизоде, чтобы не пропустить в свои ворота.

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Но у нас достаточно футболистов, поэтому тренер дал каждому сыграть по тайму. Можно сказать, что все имели одинаковые возможности себя проявить.

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У нас очень хорошее взаимопонимание. Мы давно играем вместе с большинством игроков, со многими еще с дубля. Тем более, что фактически вчера на поле был только один новичок", – цитирует Андриевского официальный сайт Динамо.