toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Андриевский – о матче с Бохумом: Под конец тайма уже чувствовалось, что силы на исходе

20 января 22:49 97 Читати українською
Андриевский – о матче с Бохумом: Под конец тайма уже чувствовалось, что силы на исходе
Александр Андриевский / Динамо

Хавбек Динамо Александр Андриевский прокомментировал результат первого матча киевлян в новом году против Бохума.

"Первые матчи на сборах всегда даются тяжело. К концу уже чувствовалось, что силы на исходе, но приходилось бежать до конца в каждом эпизоде, чтобы не пропустить в свои ворота.

Динамо уверенно победило Бохум – Русин отличился дублем

Но у нас достаточно футболистов, поэтому тренер дал каждому сыграть по тайму. Можно сказать, что все имели одинаковые возможности себя проявить.

Фран Соль прокомментировал свой дебют за Динамо

У нас очень хорошее взаимопонимание. Мы давно играем вместе с большинством игроков, со многими еще с дубля. Тем более, что фактически вчера на поле был только один новичок", – цитирует Андриевского официальный сайт Динамо.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Бохум: Суббота 19 января 2019

Динамо Киев
Матч окончен
3 : 0
Бохум
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александр Андриевский Александр Андриевский Товарищеские матчи Динамо Киев - Бохум
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
    Світ — 09:26154 Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
2
час
:
45
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук