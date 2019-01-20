Фран Соль прокоментував свій дебют за Динамо

Новачок Динамо Фран Соль вважає, що попереду на нього чекають захоплюючі часи.

"Дуже радий, що мій дебют за Динамо розпочався з такої чудової перемоги. Попереду захоплюючі часи", – написав Фран Соль на своїй сторінці в Інстаграмі.

Динамо – Бохум – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Соль нещодавно перейшов у Динамо з нідерландського Віллема ІІ. Іспанець вийшов у стартовому складі Динамо на товариський матч проти Бохума. 26-річний форвард зіграв весь перший тайм, але результативними діями не відзначився.

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