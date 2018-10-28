Андрій Павелко підтримав травмованого Ярмоленка та побажав якнайшвидшого одужання

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко вчора привітав лідера національної збірної України Андрія Ярмоленка з днем народження та висловив слова підтримки у зв’язку з отриманою травмою в останньому матчі АПЛ.

"На превеликий жаль, учора, через травму, Андрій переніс операцію і тепер його чекає тривалий період відновлення. Для будь-якого футболіста важлива підтримка вболівальників під час матчу, але ще більш важливо відчувати таку підтримку, коли випадає складне випробування травмою! Андрію, щиро переживаю за тебе і бажаю якнайшвидшого одужання! Нехай рідні кольори головної для тебе форми національної збірної додають сил і сприяють відновленню. Уся футбольна Україна підтримує тебе! З днем народження! Нових красивих голів, перемог і високих досягнень! Одужуй", – звернувся до Ярмоленка через свою сторінку у Facebook Андрій Павелко.