Карло Анчелотті у 62 роки повинен доводити свою профпридатність чиновникам.

УЄФА зобов'язав керманича Реала знову пройти тренерські курси, повідомляє Goal з посиланням на Corriere dello Sport.

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Попередня ліцензія Анчелотті завершилась 31 грудня 2021 року. Тепер зіркового італійця знову змушують "сідати за парту" і вчитися тренерському ремеслу. Іспанська федерація футболу збирається втрутитись у абсурдну ситуацію. Мовляв, триразовому переможцю Ліги чемпіонів можна видати нову ліцензію і без цих бюрократичних формальностей.

Нагадаємо, Реал під керівництвом Анчелотті впевнено очолює турнірну таблицю Прімери та готується до битви проти ПСЖ в рамках 1/8 фіналу ЛЧ.

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