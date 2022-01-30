Карло Анчелотти в 62 года должен доказывать свою профпригодность чиновникам.

УЕФА обязал рулевого Реала снова пройти тренерские курсы, сообщает Goal со ссылкой на Corriere dello Sport.

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Предыдущая лицензия Анчелотти завершилась 31 декабря 2021 года. Теперь звездного итальянца снова заставляют "садиться за парту" и учиться тренерскому ремеслу. Испанская федерация футбола намерена вмешаться в абсурдную ситуацию. Мол, трехкратному победителю Лиги чемпионов можно выдать новую лицензию и без этих бюрократических формальностей.

Напомним, Реал под руководством Анчелотти уверенно возглавляет турнирную таблицу Примеры и готовится к битве против ПСЖ в рамках 1/8 финала ЛЧ.

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