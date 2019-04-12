Анчелотті здивований грою Наполі в матчі з Арсеналом

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті прокоментував поразку від Арсенала в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

"Я здивований браком рішучості і індивідуальних дій в матчі з Арсеналом. Виправити ситуацію буде важко, але ми тепер будемо грати вдома, на Сан-Паоло, і вболівальники повинні нам допомогти.

Арсенал – Наполі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі ми грали краще, створювали моменти, тому я зберігаю надію на матч-відповідь. Буде складно, але це не є неможливим", – цитує Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом.

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