Поєдинок за Суперкубок УЄФА 2022 року буде історичним. Вперше на найвищому рівні застосується нова система визначення положення поза грою.

Головним арбітром поєдинку між Реалом та Айнтрахтом буде англієць Майкл Олівер, допомагатимуть йому Стюарт Берт і Саймон Беннетт. Четвертим арбітром буде Донатас Рушмас, а за VAR відповідатиме Томаш Квятковсі, інформує пресслужба УЄФА.

На ЧС-2022 випробують технологію напівавтоматичного визначення офсайдів

Саме цим рефері випала честь випробувати в офіційному поєдинку нову технологію напівавтоматичного визначення офсайдів. Для системи використовуватимуть спеціальні камери з-під даху стадіону, які зможуть відстежувати одразу 29 точок на тілі кожного футболіста. Дані надходитимуть в кімнату VAR, де відеопомічники оперативно перевірятимуть офсайди старим методом.

Загалом було проведено аж 188 тестувань революційної технології, зокрема на матчах минулого сезону Ліги чемпіонів, плей-офф жіночої ЛЧ, а також на різних європейських фіналах. Нову систему у кампанії 2022/23 впровадять і на усіх поєдинках групового етапу найпрестижнішого євротурніру.

Нагадаємо, Реал та Айнтрахт, тріумфатори Ліги чемпіонів і Ліги Європи відповідно, зійдуться у двобої за Суперкубок рівно за тиждень – 10 серпня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

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